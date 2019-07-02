根據NBA知名薪資專家，也是精算師的馬克斯表示，自由市場開放的第一天交易總金額就高達30億美元，堪稱歷年來之最，如今手握超過1000萬美元薪資空間的球隊只剩下快艇、湖人與獨行俠，而自由市場上僅剩的一條大魚就是里歐納德。

今年的自由市場在昨天正式登場，沒想到杜蘭特與厄文聯手加盟籃網的消息曝光後引發了一連串的大交易案，吉米巴特勒、羅素、肯巴沃克、克雷湯普生、荷福德等人都敲定了合約，不是續留球隊就是琵琶別抱，49樁交易案的總金額超過30億美元，讓外界感嘆如今的NBA球團老闆花起錢來毫不手軟。

馬克思指出，經過瘋狂的第一 天交易後，目前快艇手中還握有4100萬美元的籌碼，同樣位於洛城的湖人也有3210萬美元薪資空間，獨行俠則有2200萬美元的操作方法。

洛城雙強快艇和湖人都將矛頭指向「可愛」里歐納德，一旦里歐納德宣布花落誰家的時候，今年的自由市場就等同結束，一切將從絢爛歸於平淡。

湖人為了組成超級三巨頭，不僅放走了多位潛力新秀，而且還不斷清出薪資空間，如今的3210萬美元籌碼一點都不敢亂花，深怕錯過了里歐納德這條今夏最大咖球星。

快艇的籌碼可說是最優渥，不但是虛位以待里歐納德的駕臨，還可以用剩下的金額在自由市場補強戰力，就看里歐納德最終會選擇洛城雙雄，或是繼續留在多倫多享有暴龍太上皇的待遇。

(中時電子報)