奇萊北峰海拔高度3607公尺，為台灣百岳十峻之一。（太管處提供）

花蓮奇萊山傳登山意外！1名22歲的呂姓男子昨獨自攀登秀林鄉奇萊山北峰，回程途經成功山屋，疑迷路探勘過程中不慎摔倒，呂男摔斷門牙、意識清楚忍痛對外求救，警消今早透過定位確認男子座標，目前在原地待援，正集結搜救人力入山救援。

花蓮縣消防局表示，2日上午9時太管處接獲呂姓山友求援電話，1997年次的呂男1日獨攀奇萊北峰，表示下山生時摔傷導致門牙斷裂，難以進食，透過通聯定位研判呂男位於奇萊北峰西側標高2839米的瀑布附近，立即派遣第一梯次人力入山。

氣象預測合歡山區未來幾日有雷雨情形，消防局新秀分隊出動警消5人、太管處2人、太魯閣警察隊1人，共計8人入山展開救援，將從滑雪山莊旁登山口入山，沿著小奇萊、黑水塘山屋至成功山屋搜索呂男下落，估最快要入夜才能接觸患者。

王姓山友指出，台灣百岳「十峻」之一的奇萊主山北峰，海拔高度3607公尺，北、西、南三面皆為斷崖，景色秀麗，是不少山友喜歡一日輕裝單攻的熱門路線，約半天就能攻頂，雖然體力、難度不會太高，但也呼籲民眾備足飲水、食糧，以備不時之需。

(中時 )