花蓮奇萊山傳登山意外！1名22歲的呂姓男子昨獨自攀登秀林鄉奇萊山北峰，回程途經成功山屋，疑迷路探勘過程中不慎摔倒，呂男摔斷門牙、意識清楚忍痛對外求救，警消今早透過定位確認男子座標，目前在原地待援，正集結搜救人力入山救援。
花蓮縣消防局表示，2日上午9時太管處接獲呂姓山友求援電話，1997年次的呂男1日獨攀奇萊北峰，表示下山生時摔傷導致門牙斷裂，難以進食，透過通聯定位研判呂男位於奇萊北峰西側標高2839米的瀑布附近，立即派遣第一梯次人力入山。
氣象預測合歡山區未來幾日有雷雨情形，消防局新秀分隊出動警消5人、太管處2人、太魯閣警察隊1人，共計8人入山展開救援，將從滑雪山莊旁登山口入山，沿著小奇萊、黑水塘山屋至成功山屋搜索呂男下落，估最快要入夜才能接觸患者。
王姓山友指出，台灣百岳「十峻」之一的奇萊主山北峰，海拔高度3607公尺，北、西、南三面皆為斷崖，景色秀麗，是不少山友喜歡一日輕裝單攻的熱門路線，約半天就能攻頂，雖然體力、難度不會太高，但也呼籲民眾備足飲水、食糧，以備不時之需。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。