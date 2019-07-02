大陸女星劉亦菲擁精緻臉蛋和脫俗氣質，加上她穿起古裝噴仙氣的美貌，讓劉亦菲擁「神仙姐姐」的美名，而劉亦菲今（2日）則以「劉亦菲的背」登微博熱搜榜，只見她身穿淺藍色禮服，一轉身更是讓美背全都露。

劉亦菲以一組身穿淺藍色裸背禮服的舊照登上熱搜榜，雖然美背依稀藏在秀髮中，不過劉亦菲一轉身、背部只有兩條肩帶，白嫩美背和ㄦ字蠻腰依舊超吸睛，仙女般的氣質美到讓人看呆，網友更是狂讚：「這是什麼天仙！」、「想摸女神的背」、「這皮膚真的太好了，好纖細的胳膊，這背也太美了！」

(中時電子報)