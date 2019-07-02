劉亦菲轉身只有兩條肩帶！美背全都露 網喊：想摸 12:162019/07/02 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉亦菲今以一組身穿淺藍色裸背禮服照，登上微博熱搜榜。（圖／取材自新浪時尚微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸女星劉亦菲擁精緻臉蛋和脫俗氣質，加上她穿起古裝噴仙氣的美貌，讓劉亦菲擁「神仙姐姐」的美名，而劉亦菲今（2日）則以「劉亦菲的背」登微博熱搜榜，只見她身穿淺藍色禮服，一轉身更是讓美背全都露。 劉亦菲以一組身穿淺藍色裸背禮服的舊照登上熱搜榜，雖然美背依稀藏在秀髮中，不過劉亦菲一轉身、背部只有兩條肩帶，白嫩美背和ㄦ字蠻腰依舊超吸睛，仙女般的氣質美到讓人看呆，網友更是狂讚：「這是什麼天仙！」、「想摸女神的背」、「這皮膚真的太好了，好纖細的胳膊，這背也太美了！」 (中時電子報) #劉亦菲 也許您會感興趣 推薦閱讀 最美遊客！野生劉亦菲現身故宮 曬照卻驚現凸肚 09:412019/03/28 娛樂 劉亦菲被爆和老外逛街 粉絲解謎神秘男身分 17:422019/04/09 娛樂 劉亦菲仙女舊照出土 雙辮子＋細肩帶美露纖腰 17:022019/06/15 娛樂 娛樂熱門新聞 太犯規！曾莞婷上空入浴 雙手遮胸網暴動 - 娛樂 安妮推全裸寫真放送白皙半球 牛奶浴秀美臀靠泡沫遮3點 - 娛樂 演員尪爆欠債千萬 女星被傳拍三級片！洩心聲：都怪我... - 娛樂 安妮全裸寫真曝光！雪白美胸、渾圓翹臀全都露了 - 娛樂 - 中時 小三女星長腫瘤又「切除大腸」 已寫好遺書密謀出家 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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