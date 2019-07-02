發動罷免高雄市長韓國瑜的團體「Wecare高雄」，負責人是前高市文化局長尹立，外界猜測背後有前朝勢力介入，對此，韓國瑜2日受訪表示，如果是民眾自然表達的罷免意願，他個人當然尊重，但有些市府單位背後，讓人感覺到有影武者存在，「希望當事人別再過度涉入，否則很容易被做不當聯想！」

韓國瑜上午主持市政會議後，接受媒體聯訪，媒體詢問罷免韓國瑜行動背後外傳是前朝勢力主導，他表示，民主社會大家都可以盡量表述對政治的看法，當然也包括選舉罷免，如果是民眾自然表達，他都會尊重。

但韓國瑜坦言，有些市政府的單位背後，始終讓人感覺到有些「影武者」，這種感覺是不太好的，因為新的團隊已經上來了，如果真是如此、讓人覺得不得不懷疑的這些行為的話，希望當事人能夠不要再過度涉入，這樣很容易被做不當聯想。

針對中央撥款補助登革熱防疫，韓國瑜補充說，中央有6項意見要高市府修正，時間上有點拖延是一定的，今天市政會議也已通過補正資料，昨天新聞局對外回應說，中央補助並非ATM提款，就是這個道理。

韓國瑜說，不管怎樣，第一筆2600萬補助款錢撥下來，市府非常感謝，未來還有第二筆，等時間一到，市府會依程序提出申請。

(中時 )