台中市環保局長吳志超表示，紅害易發生於每年1-4月及10-12月，為台中市空汙季，要求中火空汙季要減少5部機組發電，減緩好發空品不良期間的空品負荷。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，取締空汙沒有妥協空間，要讓空汙製造源業者每天都很緊張。（盧金足攝）

台中火力發電廠10部機組操作許可證，將陸續於今年下旬申請展延；台中市環保局2日強調，將透過操作許可證展延審查，核定全廠生煤用量上限為每年1104萬噸，要求台中發電廠落實執行，紅害易發生於每年1-4月及10-12月，為台中市空汙季，要求中火空汙季要減少5部機組發電，減緩好發空品不良期間的空品負荷。

台中市府對重大汙染源台中火力發電廠施鐵腕，繼4月重罰2000萬射出第一支箭，市政會議專案報告再射出第二支箭，市長盧秀燕減煤政策，中火4號機組提前除役，台中電廠減煤4成至年用量1104萬公噸。

台中市環保局長吳志超表示，台中電廠是全市最大汙染源，中火10部機組操作許可證將陸續於今年下旬申請展延，受理展延申請案時，將嚴格審查，將生煤使用量限制載入許可證，據以要求台中電廠落實執行減煤、減排工作。

為減緩好發空品不良期間空氣品質負荷，市府除了規畫核減台中電廠年度生煤總使用量外，將按空汙季核配用量，使中火空汙季減少5部機組發電，在台中電廠落實減煤4成情況下，不會對供電穩定造成衝擊。

市長盧秀燕強調，對包括中火等汙染源，都以「緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰、絕不寬貸」態度處理，沒有妥協空間，要讓空汙製造源業者每天都很緊張。

環保局指出，依《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，針對生煤品質、生煤使用量及生煤堆置場所進行規範，凡符合管制對象應自發布後6個月起應改用高品質低污染生煤、4年內減少生煤使用量40％，並以封閉式建築物堆置生煤，台中電廠屬管制對象。

(中時 )