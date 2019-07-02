《Signal》由視訊系姚晴文、王秋雯、蔡昱、吳采嬪、陳莉穎等5位成員組隊製作，劉勇明老師(左三)指導。(崑山科大提供)

崑山科技大學視訊系動畫作品《Signal》，針對台灣12年國教制度的不完美提出反思，同時抒發現實生活中的無力感，屢獲國際影展肯定，日前榮獲西班牙短周影展首獎「最佳短片評審團獎」，這也是繼入圍奧地利Tricky Women國際影展「學生競賽單元」、羅馬尼亞Kinofest國際數位影展與西班牙比拉塞卡短片影展（ Festival International De Vila-Seca）等獎項後，國際影展佳績再添一樁！

西班牙短周影展（Shorty Week International Short Film Festival）是西班牙加的斯市（Cadiz）短片盛宴，為鼓勵新秀導演而誕生的影展舞台，為期4天影展除了影片播映外，更有音樂表演活動。

入圍影片來自世界各地，包含劇情短片、動畫、喜劇片、恐怖片等多元類型，《Signal》作為動畫影片，能在所有類別的35部入圍影片中脫穎而出、勇奪首獎，證明它在影像上的感染力能被不同國家的評審與觀眾所認同。

動畫短片《Signal》由視訊系姚晴文、王秋雯、蔡昱、吳采嬪、陳莉穎等5位成員組隊製作，劉勇明老師指導，作品以唯美而抽象的畫面針對台灣12年國教制度的不完美提出反思，同時抒發現實生活中的無力感。

作品除了在國內獲得放視大賞優選、螺絲起子影展、技專院校電腦動畫競賽等肯定外，國際影展上表現更是優異，至今已囊括9個影展入圍肯定，包括羅馬尼亞Kinofest國際數位影展、西班牙比拉塞卡短片影展、奧地利Tricky Women國際影展、哥多華恐怖電影節、秘魯巴別塔動畫節、白俄羅斯Animevka國際動畫影展、德國德特摩國際短片影展、義大利眺望國際影展，以及此次的西班牙短周影展。

(中時 )