主播李晶玉因不滿3年前壹週刊報導指她「跨國詐領健保」，她提告求償200萬並要求道歉，高院維持一審判決，認定刑事局的新聞稿並無提及主播涉案，且週刊及記者未盡合理查證義務，判決須賠償李女30萬元，並在中國時報等四報刊登道歉啟事。可上訴。

(中時 )