李晶玉控被指跨國詐保 壹週刊判賠30萬元道歉 12:402019/07/02 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李晶玉告贏壹週刊。(翻攝自李晶玉臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 主播李晶玉因不滿3年前壹週刊報導指她「跨國詐領健保」，她提告求償200萬並要求道歉，高院維持一審判決，認定刑事局的新聞稿並無提及主播涉案，且週刊及記者未盡合理查證義務，判決須賠償李女30萬元，並在中國時報等四報刊登道歉啟事。可上訴。 (中時 ) #道歉 #跨國 #壹週刊 #李晶玉 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒用人需求 台大證：不續聘司徒文 08:382019/06/28 生活 出席不存在小三通 潘恒旭道歉 14:192019/06/28 政治 人力公司要教育部公開道歉為那樁？ 17:412019/06/28 生活 坦言聽過王小姐 李佳芬：消費她的人應該道歉 23:362019/06/28 政治 學者批工會訴求不嚴謹 擾民應道歉 04:102019/06/29 生活新聞 美媒報導中共網軍助韓？被起底綠前黨工投書 11:372019/06/30 政治 跨國電信商團購白牌設備 台廠樂 04:102019/07/01 財經要聞 香港示威者以鐵籠車撞破立法會玻璃門 15:342019/07/01 兩岸 特稿》轉載「美國媒體」打擊特定候選人的舉動 可以休矣 21:232019/07/01 政治 社會熱門新聞 8旬翁搭郵輪享天倫 晚宴噎死成冰冷遺體 - 社會 - 中時 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 她複製台積電尪「奇怪鑰匙」 聽見呻呤聲心碎 - 社會 商務艙空姐較正？「機王」評比這家…是台灣門面 - 社會 超狂小三！１０天戰人夫５次 還嗆正宮「死肥Ｘ」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。