高雄市政府觀光局長潘恆旭。（翻攝自潘恆旭臉書）

基隆市長林右昌6月14日公開徵才首屆「基隆市政府觀光及城市行銷處長」，林右昌今（2）日表示，他希望遴選出的處長，行政能力要非常強，而不是嘴巴上講得天花亂墜，「我不太喜歡好高騖遠或講空話、講大話的人」。至於是否在暗酸高雄市政府觀光局長潘恆旭？林右昌則說「沒有，比起直轄市，我們的困難跟壓力特別多。」

林右昌表示，截至6月30日，他已收到38份履歷，他會做書面初步審查，以及安排面試，希望遴選出的首屆觀光及城市行銷處長，能為基隆帶來新的觀光價值與資源，並提升基隆能見度。

「我不太喜歡好高騖遠，講空話、講大話的人！」林右昌話鋒一轉，嚴肅地說，基隆不是直轄市，沒有那麼多預算，需要行政能力非常強的人，才能把有限資源做很大發揮，而不是嘴巴上講得天花亂墜，但最後執行上的能力不足，因為公家機關畢竟跟民間企業很不一樣，也許在民間企業表現好，但到行政機關的歷練能力，以及面對民眾的能力還要考量。

媒體問及「是在暗指高雄市嗎？」林右昌則改忙說「沒有」，基隆非六都，周邊有3個為有錢的直轄市，包括台北、新北、桃園，面對周邊城市的競爭，困難跟壓力特別多，基隆資源非常有限，必須把一天當三天用，一塊錢當十塊錢用。

(中時 )