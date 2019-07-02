TOYOTA COROLLA ALTIS外觀採取低引擎蓋設計，盾形的下氣壩搭配霧燈增添整體穩重的視覺效果。(陳大任攝)

台灣6月新車銷量出爐！單月新車掛牌數3萬8239台，月增1.1%，年增0.9%，賣最好的車款是TOYOTA Corolla Altis，6月單月銷售破3千輛，達3089台，穩居第1。另外，單月銷售破千的還有HONDA CR-V的1713台、裕隆日產NISSAN Kicks的1535台，以及TOYOTA YARIS的1383台。

根據2019年6月台灣新車市場銷售數據，前10名廠牌中只有NISSAN及BENZ較5月衰退，其餘均較5月成長，又以HONDA及MAZDA月增逾2成表現最亮眼，LEXUS月增也高達26.9%，成為支撐TOYOTA守住正成長的重要動能。

6月新車銷售前3名廠牌分別為TOYOTA（含LEXUS）、三菱MISUBISHI（含中華）及本田（HONDA）；其中TOYOTA市占率維持在3成以上，以31.5%穩居霸主地位，6月銷售1萬2047台，年增率14.4%，月增0.3%。

累計今年上半年新車銷售總銷量20萬6922台，前十大品牌依序為：TOYOTA（含LEXUS）、MISUBISHI（含中華）、NISSAN（含INFINITI）、HONDA、BENZ、FORD、BMW、福斯（VW）、馬自達（MAZDA）、現代（HYUNDAI）。

(中時電子報)