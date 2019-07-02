巴西球星內馬（Neymar）曾是最搶手的足球員之一，前年法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）願花2.22億歐元挖角他，就是明證。但今年內馬場外脫序行徑太多，外界盛傳他想回到西甲前東家巴塞隆納，卻被西甲聯賽主席特巴斯（Javier Tebas）打槍。

「西甲永遠對偉大的球員和教練有興趣，」特巴斯受訪時表示，「至於內馬的話，我個人認為，他在球場外的行為並不是非常恰當，對這個賽事（西甲）並不好。我們很努力在維持西甲的形象，也想要繼續保持下去。」

特巴斯不歡迎內馬重返西甲，令人不勝唏噓，畢竟2017年夏天PSG從巴薩強行挖走內馬時，西甲方面可是全力阻擋，並指控PSG違反歐洲足聯的財務公平競爭規定。特巴斯也曾說過，內馬離開對西甲是有影響的。

然而，內馬今年先在歐冠16強PSG遭英超曼聯淘汰後，於社群網站發文批評歐冠官員，遭歐冠處以下季3場禁賽；法國盃決賽輸球後，他又在走上看台領獎時與球迷發生口角，還掌摑對方，也遭3場禁賽處分。

內馬曾效力巴薩4年，在各項賽事出賽186場，貢獻105球、76助攻，幫助球隊贏得1座歐冠、兩座西甲與3座西班牙國王盃冠軍，可謂戰功彪炳。內馬因腳踝韌帶扭傷無緣美洲盃，目前正在養傷，據傳巴薩有意把他找回來，還在跟PSG喬轉會費，只是內馬如果不控制情緒，挽回現在過街老鼠的形象，未來身價肯定也會受到影響。

(中時電子報)