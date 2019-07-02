曾信超今天一早帶著同仁巡視校園，隨意掀起一處水溝蓋都可見大肚魚成群結隊在水溝內悠游。(曹婷婷攝)

台南市陸續傳出本土登革熱病例，中華醫事科技大學4年前時值台南登革熱大爆發時，在校園各處排水溝放養大肚魚，如今成了防蚊大功臣，各處水溝內均可看到大肚魚游蹤，校園蚊子明顯變少，養魚防蚊經驗更吸引鄰近學校取經學習。

高雄登革熱發燒，台南近日也接連傳出本土登革熱疫情，隨著南部疫情日漸吃緊，觸動不少人4年前對抗登革熱的記憶。中華醫大校長曾信超對防蚊信心滿滿，她說，祕密武器來自校園各處水溝都有放養被稱為食蚊魚的大肚魚，有效降低病媒蚊的孳生。

曾信超今天一早帶著同仁巡視校園，隨意掀起一處水溝蓋都可見大肚魚成群結隊在水溝內悠游，他表示，國內已有許多食蚊魚的研究發現食蚊魚有控制登革熱病蚊的效果，中華醫大放養的食蚊魚多數是大肚魚，少部份是孔雀魚，而這兩種魚都是食蚊魚的一種，會把水中的蚊子卵和幼蟲吃掉，防治病媒蚊孳生。

曾信超指出，4年前台南市登革熱疫情嚴重，學校接受生物防治專家建議，花了2000元購買孔雀魚和大肚魚放養在校園內的排水溝內和操場後方認養的仁德滯洪池，期間遭遇2、3次南部淹水災情，以為這些魚已經被水沖走不見了，配合夏季防汛及登革熱疫情季防治，逐一檢視校園內的水溝排水時發現每處水溝均可看到大肚魚的蹤跡，成群結隊悠游，數量還不少，原來大肚魚生命力堅韌，可自行繁殖，達到長期持續防治蚊子的效果。

根據疾病管制署防治工作指引，指食蚊魚包括孔雀魚、大肚魚、台灣鬥魚等，可吃病媒蚊幼蟲，達到防治蚊子孳生的效果。曾信超與同仁巡視校園查看各處水溝，沒有一人被蚊子叮咬，顯見防治效果，目前已有鄰近學校前來探詢，學習中華醫大養魚防蚊經驗。

(中時 )