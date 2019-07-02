吃甜的食物竟然能降低血糖？腎臟科醫師江守山在臉書指出，蜂蜜、黑巧克力與其他吃了會血糖飆高的甜食不同，具有改善糖尿病患的血糖及脂肪。其中，黑巧克力的抗氧化成份能控制血糖；蜂蜜的醣類則屬於單醣，可直接被人體吸收，當作能量的來源，「至於欺騙味覺的代糖、菊糖，都不能降低血糖」。

江守山強調，前提一定要是「真」蜂蜜以及「黑」巧克力才有用。歐洲定義可可35%以上可以稱黑巧克力；蜂蜜則是要有做過「確認性檢驗」的才是真蜂蜜。至於代糖、菊糖都只是欺騙味覺而已，沒有降低血糖的功效。

早安健康報導，臺大醫院內科部主治醫師王治元曾指出，美國聖地牙哥州立大學博士Mee Young Hong發表過，黑巧克力有抗氧化成份，讓胰島素控制血糖，使血糖下降。營養師倪曼婷也分析，蜂蜜是已經分解成葡萄糖與果糖的單醣，能快速提供身體能量，直接被人體所吸收，相對來說是比較好的醣類。但過量攝取黑巧克力與蜂蜜，仍是有影響血糖的風險，造成血糖飆高。

(中時電子報)