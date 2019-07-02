資深媒體人黃光芹近來發文批評高雄市長韓國瑜，昨日又在臉書發文稱，韓國瑜當初接受專訪會做滿4年，但沒想到最會卻是選總統，並請韓懸崖勒馬，回頭是岸！對此，韓國瑜無奈回覆，「我就不再答覆了，好不好。」

對於黃光芹在臉書的發文，韓國瑜今接受媒體專訪，無奈表示，不要再答覆了，好不好。媒體進一步追問，韓便不再多言，神情透露無奈的感覺。

(中時電子報)