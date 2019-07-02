安妮大秀美臀、雪乳。(圖／伊林娛樂提供)

伊林娛樂俄羅斯美女藝人安妮，擁有火辣好身材，而她也不藏私，將推出寫真書《透明的妮》，辣秀美腿、美臀和美胸，還到陽明山溪邊、白沙灣、三芝洋房拍攝，而擅長烹飪的她，也特別選在廚房拍攝性感照，更有剛起床的慵懶情境照、泡澡照，火辣尺度破表。5日起在博客來網路書店預購，7月15日正式上架。

這次取景橫跨山區海邊，其中在陽明山溪邊拍攝時，安妮穿著薄紗內衣泡在溪中，當天氣溫低還飄起雨，她冷到全身發抖，不過到白沙灣拍攝泳裝照時，天氣又很炎熱，即使全身曬到紅通通，她仍拿著薄紗旋轉跳舞，又熱又累只為呈現完美畫面。

除了外景拍攝，也收錄性感出浴照，皮膚白皙的安妮泡在牛奶浴中，僅用泡沫和牛奶入浴劑遮三點，展現苦練許久的臀部曲線，安妮透露當天拍攝嘗試了各種角度，水從熱水拍到變冷水，全裸讓她覺得有些害羞，但看到成品，覺得辛苦是值得的。此外，擅長作菜的安妮，拍攝場景少不了最常待的廚房，她穿上白色長禮服露出美臀，化身性感小廚娘，美食和美人的結合，畫面看起來「超可口」。

而安妮這次為推出性感寫真，不僅控制飲食，戒掉最愛的咖啡，不喝飲料只喝水，工作之餘也都在運動，魔鬼特訓3個多月，還曾經痛到尖叫、哭，最終練出翹屁股、細腰，而寫真書拍攝完畢後，她立馬揪同事去吃大餐，犒賞自己。

安妮說，私底下的她和舞台上盡情展示表演的她不太一樣，也有害羞跟辛苦一面，例如因為是公眾人物，難免會遇到酸言酸語，直到現在她每天都會聽到類似不漂亮、身材不夠好、中文不好等等的評論，有時候難過到會邊照鏡子邊哭，不敢出門，「但我知道總有一天我的夢想會成真，這就是我的巨大信念。」

安妮希望大家看到寫真書時，不只是把它當漂亮照片來看，而是能激勵大家，勇敢達成最棒、最愛的自己。寫真書《透明的妮》7月5日起博客來網路書店開始預購，預購即贈安妮親筆簽名，7月15日正式上架。

(中時電子報)