台灣珠寶設計師趙心綺CINDY CHAO今年再度以「冬葉套鍊」拿下倫敦大師傑作展的「最佳珠寶作品獎」 (Masterpiece

台灣珠寶設計師趙心綺CINDY CHAO在倫敦大師傑作展的珠寶作品，吸引不少買家駐足欣賞。（CINDY CHAO提供）

台灣珠寶設計師揚名國際，趙心綺（Cindy Chao）去年以一件《紅寶石牡丹胸針》拿下倫敦大師傑作展（Masterpiece London）的「大師傑作獎」 (Outstanding Object Awards)，今年再度以「冬葉套鍊」拿下倫敦大師傑作展的「最佳珠寶作品獎」 (Masterpiece Highlight)，連續兩年都得大獎，幾乎是史上絕無僅有的殊榮，同時也奠定CINDY CHAO在國際珠寶界的地位。

去年CINDY CHAO名揚倫敦大師傑作展，不僅以《紅寶石牡丹胸針〉獲獎，且登上宣傳網頁的封面。今年CINDY CHAO於6月27日起再度受邀參展倫敦大師傑作展，並二度獲獎，負責評審該獎的倫敦大師傑作展主席Philip Hewat-Jaboor指出：「CINDY CHAO的作品以超乎想像且創新的設計令人震撼，而今年我更加讚嘆她對於大自然生命力的完美洞悉及詮釋。」

今年獲獎的《冬葉套鍊》為CINDY CHAO四季系列的經典代表作之一，2007 年CINDY CHAO在紐約佳士得拍賣會以冬季樹枝套鍊一戰成名之後，即成為品牌經典，《冬葉套鍊》以超輕盈的鈦金屬鑲滿逾6千顆、總重達250克拉大大小的鑽石，光是兩顆梨型切割主石就重達12.06克拉，耗費四年打造出全世界形體與重量反差最大的頂級藝術珠寶。

倫敦大師傑作展期間有不少名人和貴族富豪光臨CINDY CHAO展區，包括英國的亞歷山卓公主（Princess Alexandra）和肯特伯爵 (Duke of Kent)等。

今年倫敦大師傑作展將在10月4日至7日移師香港，精選25

家頂尖珠寶商參加亞洲頂尖藝術博覽會「Fine Art Asia典雅藝博」，CINDY CHAO也獲邀參展，至於在台灣的展期則尚未確定。

(中時 )