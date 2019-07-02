現代人工作壓力大及生活習慣改變，國人胃食道逆流的人數有逐年增加的趨勢，據衛福部統計顯示，每四人就有一人患有胃食道逆流。醫師提醒，長期胃食道逆流是造成食道癌的原因之一，要防止胃食道逆流發生，日常生活中有些行為要避免，像是菸酒習慣、過胖、常食用易刺激產生胃酸的食物、進食後立即躺平、睡前兩小時吃東西等5種NG行為。

據《健康醫療網》報導，柳營奇美醫院一般及消化系外科趙頌慈醫師表示，造成胃食道逆流的原因很多，包括老化、肥胖等生理因素，服用藥物，食用過甜、刺激性大、高油脂或會增加胃酸分泌的食物，以及吸菸、喝酒等；胃食道逆流不僅會引起一般的食道發炎或潰瘍，長期胃食道逆流更是引發食道腺癌的前驅病灶（巴瑞特氏食道）發生的重要原因。

趙頌慈醫師建議，要有效防止胃食道逆流的發生，須保持健康的生活方式，像是不菸不酒，避免過胖，少食用易刺激產生胃酸的食物，在進食後勿立即躺平，睡覺前2小時也應避免吃東西。

她表示，如果症狀嚴重，或是調整生活飲食型態後仍然無法改善，就得藉助藥物治療，可以使用增加食道蠕動和抑制胃酸的藥物來舒緩不適，但當上述治療方式都失敗或效果不佳時，則建議尋求專業的醫師協助進行更詳細檢查及手術治療。

(中時電子報)