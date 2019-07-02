台南市溪北地區在各項選舉中，向來屬於綠大於藍的艱困選區，加上黨中央挹注資源不足，少有藍營人馬願意主動參選，第二選區目前已確定由南縣區漁會理事長李武龍代表，而第一選區則有市議員蔡育輝、水利委員顏東義、前國代洪秀菊表態，現在卻傳出顏東義抗議市黨部黑箱作業，拒參加初選民調的情形。

國民黨新營黨部主委、水利委員顏東義2日舉行記者會，他表示自己參選是要顧農漁業，對政府將把水利系統收歸國有不滿，但自從表態參選後處處受到制肘，認為這次市黨部的初選制度不公不義。

顏東義指出，市黨部初選或徵召等相關辦法都未公開或公告，也未以正式公文通知，僅透過Line通訊軟體發訊息，而規畫的初選民調委託的2家民調公司竟由某位有意參選者指定，根本就是球員兼裁判，另外市黨部表示，民調結果出爐後仍保有徵召權，難道黨部已有內定人選，不然應該就由民意決定。

因認為市黨部不公，顏東義在公告日期內並未繳交參選登記費及民調費用，也沒有簽署初選同意書，他表示會持續勤走基層，傾聽民意，7月底前做最後決定，也重申「團結的國民黨才能勝利」。

國民黨台南市黨部回應，台南市屬於艱困選區，立委第一選區委員會決議以民調決定人選，市黨部與提名小組請有意參選者在規定時間內簽署民調同意書，並繳交民調作業費及保證金（無違紀參選即退還），相關處理、聯繫作業皆有記錄可查，並呼籲有意參選同志要「自制」，如欲混淆視聽，市黨部考紀會將進行蒐證，並依黨紀處理。

(中時 )