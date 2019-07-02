台北一名呂姓人妻逮到老公偷吃小三，２人還在10天內嘿咻5次，氣的找陳姓小三理論，不料竟遭陳女反嗆「賤人」、「死肥人」，後來還跑到呂男住家，逼呂男跟她連絡，不然就「家破人亡、全家死光」，呂妻氣的提告，台北地檢署偵查後，將陳女與呂男依5次妨害家庭罪起訴，另對陳女依公然侮辱與恐嚇罪起訴。

據起訴書指出，呂男跟陳女發生婚外情，被呂妻發現，到陳女住處談判，沒想到陳女當著呂妻的面，反嗆「賤人、死肥人」等等，雙方談判破裂後，陳女又跑到呂男家樓下，要求男方出面說清楚，但呂男避不見面。

據《三立》報導，陳女一怒之下，寫了紙條怒斥呂男一直在欺騙她，甚至稱「你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔」。呂妻看到紙條後，實在忍無可忍，決定對陳女提告。陳女最後遭北檢起訴妨害家庭與公然侮辱兩罪。

(中時電子報)