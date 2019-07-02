台灣女網一姐謝淑薇在2019溫布頓草地網球錦標賽女單第一輪扳倒了2018年溫網女單四強、拉脫維亞好手奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），第二輪預計明天出賽，對手是比利時佛莉普金絲（Kirsten Flipkens），同樣是前溫網女單四強高手。

佛莉普金絲曾在2013年溫網晉級到四強，這也是她個人生涯在四大滿貫賽單打最佳成績，目前她的單打世界排名103，比謝淑薇的29名要低很多，基本上謝淑薇只要不失常，預料能過關、朝第三輪邁進。

謝淑薇奪勝後，吸引國際職業女子網球協會WTA官網特別撰文報導，提到小薇從去年就不時締造驚奇，曾中斷了去年法國公開賽球后、羅馬尼亞前世界第一女單哈麗普（Simona Halep）的9連勝，2019年持續用「淑薇Style」上演一場場好球，例如杜拜女網賽和邁阿密公開賽，都在單打讓德國可貝兒（Angelique Kerber）、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）、日本大坂直美及丹麥沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）等前世界球后成為手下敗將，雙打則和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）拿到了3座冠軍。

WTA官網稱讚謝淑薇在今年溫網第一輪的比賽打出了乾淨俐落的一勝，全場擊出14個致勝球，僅發生4次非迫性失誤，對手奧斯塔彭科雖然26記致勝球優於小薇，但非受迫性也多達35次，只能舉白旗投降。

謝淑薇跟下一輪對手佛莉普肯絲過去交手過三次，佛莉普肯絲2勝1敗略佔上風，雙方主要是在雙打賽場碰頭，WTA的對戰資料顯示，WTA巡迴賽單打兩人還沒交手過，溫網將是第一次。

(中時電子報)