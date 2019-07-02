安妮入浴。(伊林娛樂提供)

安妮性感下廚。(伊林娛樂提供)

安妮大尺度寫真。(伊林娛樂提供)

安妮身材性感又健美。(伊林娛樂提供)

穿著薄紗浸在溪中的安妮(伊林娛樂提供)

伊林娛樂的俄羅斯美女藝人安妮，火辣好身材不藏私，她在即將推出的寫真書《透明的妮》，尺度不設限，大秀長腿、翹臀、美胸。寫真拍攝橫跨陽明山溪邊、白沙灣、三芝洋房，上山下海；擅長烹飪的安妮特別選在廚房拍攝性感照，還有剛起床的情境照、泡澡照，火辣破表。《透明的妮 Always kiss me goodnight》7月5日起博客來網路書店開始預購，7月15日上市。

《透明的妮》取景橫跨山區海邊，也前往陽明山溪邊拍攝，安妮穿著薄紗內衣，浸在溪中，當天氣溫低，過程中還飄起雨，安妮冷到全身發抖，手指沒知覺；白沙灣拍攝泳裝照，天氣炎熱，安妮全身被曬的紅通通，她仍拿著薄紗旋轉跳舞，又熱又累非常拼命，只為呈現完美畫面。

除了精彩外景，書中收錄安妮性感出浴照，皮膚白皙的安妮泡在浴缸牛奶浴中，只用泡沫和牛奶入浴劑遮掩三點，展現苦練許久的臀部曲線，安妮透露當天拍攝嘗試了各種角度，水從熱水拍到變冷水，全裸讓她覺得有些害羞，但看到成品出來，辛苦是值得的，非常高興。值得一提的是，擅長作菜的安妮，拍攝場景當然少不了最常待的廚房，安妮穿著白色長禮服，露出美臀，化身性感小廚娘準備食材，美食與美人結合，「超可口」。

她這次為推出性感寫真，控制飲食，工作之餘都在運動，魔鬼特訓3個多月，雕塑身材，練出翹屁股、細腰，鍛鍊的過程還曾經痛到尖叫、哭，戒掉最愛的咖啡，不喝飲料只喝水，當寫真書拍攝完畢後，安妮立馬揪同事去吃大餐，犒賞自己。

安妮說，私底下的她和舞台上盡情展示表演的「安妮」不太一樣，她也有害羞跟辛苦的一面，例如因為是公眾人物，難免會遇到酸言酸語，安妮說直到現在，她每天都會聽到類似不漂亮、身材不夠好、中文不好等等的評論，有時候難過到會邊照鏡子邊哭，不敢出門，「但我知道總有一天我的夢想會成真，這就是我的巨大信念。」她還是說服自己勇敢走出門。

安妮希望大家看到寫真書時，不只是把它當漂亮照片來看，而是能激勵大家，勇敢達成最棒、最愛的自己。寫真書《透明的妮》7月5日起博客來網路書店開始預購，預購寫真贈安妮親筆簽名，7月15日上架。

(中時 )