樂活農園食用農作物今天上午起全面剷除。（譚宇哲翻攝）

高灘處人員在樂活農園貼出告示牌。（譚宇哲翻攝）

新北市高灘地工程處在二重疏洪道的陽光運河旁打造3.5公頃樂活農園，供民眾承租種植農作物，不料今年5月20日豪大雨淹水後，農園內作物被驗出含鉛量超標，高灘處表示，日前已宣布禁止採收及食用作物，今天上午也已派員全面剷除農園作物，呼籲農友在土壤檢測報告出爐前，勿種植可食用作物。

承租樂活農園的農友今天上午巡視作物，赫見高灘處人員貼出告示牌，並派員剷除農作物，擔心權益受損，趕緊向新北市議員李余典陳情。

高灘處說明，新北市農業局於5月24日分區抽檢農園內4種作物，高灘處6月17日收到檢驗報告發現，有一莧菜含鉛量超標，已依規定從6月18日起，禁止耕作戶採收、販賣及食用農園內所生產的作物。

高灘處也針對農友損失辦理補償，於6月21至6月28日現場查估，由農友在旁確認無誤並簽名，後續補償金額將由農業局計算。

高灘處表示，導致作物重金屬超標的原因仍待調查，目前樂活農園570格菜園全數休耕，靜待7月中土壤檢測報告出爐，確認土壤安全無毒後，才能重新種植可食農作。

李余典表示，高灘處在事發後雖有緊急應變，但民眾仍擔心自身權益受損，高灘處在後續處理上應持續傾聽民眾建議，審慎評估。

(中時 )