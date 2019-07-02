立法院朝野黨團今（2）天上午協商國安五法最後一塊拼圖「兩岸人民關係條例」，此案規範退將、卸任政務官赴陸行為管制。國民黨團與親民黨團質疑政治行為難以定義，恐造成巨大爭議，至於規範對象，時代力量認為擴充到少將，綠委段宜康表示應擴及部會首長。朝野意見不一，爭議條文均保留送院會處理。

三年前有退將前往北京參加活動，除在台下聆聽大陸國家主席習近平演講，還在演奏對岸國歌時起立，影響社會觀感，陸委會隨即推出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法。

立法院內政委員會今年5月24日排審，但朝野立委在攸關退將、曾任國防、外交或國安的政務官赴陸行為管制，以及涉及國家安全、利益或機密者，仍需於三年管制屆滿後，每次赴陸都須向原服務機關申報上等項目意見不一，因此保留送協商。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野黨團討論此案，對於退將、政務官赴陸行為管制，國民黨團總召曾銘宗質疑，政治活動難以定義，執行上恐面臨困難，且需考量有無符合比例原則。親民黨立委周陳秀霞指出，做出一刀切劃分，未來執行的話勢必產生巨大爭議。

不過，時帶力量黨團總召徐永明指出，2016年32名退將赴陸聆聽習近平演講，其中有16位是少將，建議涵蓋範圍擴及到少將。民進黨立委段宜康提及，假使退休高官參加習近平訪美與華僑舉辦活動，並在會中向對岸國旗致敬，是否也要規範，而涉及機敏人員中，法條規範國防、外交部長，但他覺得其他部會首長也應等同視之。

陸委會副主委邱垂正回答，此次重新定義列管範圍，針對指標性人物，包括高階機敏性退職官員與退將，採取最小範圍，目前估計有700人受規範，尊重委員要擴充的建議。此外，增訂申報制度，退離職涉國安業務且高度機敏姓人員，去大陸前不需核准，只要在返回後申報就可以。

協商討論一個多小時，朝野立委難以達成共識，蘇嘉全裁示，爭議條文均保留送院會處理，屆時開放各個委員登記發言。

(中時 )