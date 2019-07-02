網友發文疑恐嚇陳珊妮。（圖／翻攝自時尚編輯的真心話臉書）

第30屆金曲獎上周六風光落幕，其中蔡依林以〈玫瑰少年〉獲得年度歌曲段落成為收視最高，她致詞時呼籲：「要用同理心去愛身邊的人」，一番話獲得不少掌聲。而今年金曲評審團主席陳珊妮，昨(1日)該臉書小編則貼出一段截圖，內容是有網友不滿獎項的結果，放話說本來想去蓋布袋，但看到年度專輯又放棄了，恐嚇意味濃厚，引來熱議。

昨陳珊妮的臉書小編分享一段截圖，是某位網友發文稱：「原本已經私訊陳珊妮儘速飛離台灣一陣子避風頭的時候，還好年度專輯讓她家門口可以少了至少8萬人」，而其他網友回應：「JOLIN這兩張專輯都獲得當年度最大的獎」、「笑死，差點準備蓋她布袋」、「我都準備出門了說！」、「雞蛋都準備好了」。

對此，陳珊妮的小編回應：「當我們感謝有自由的平台可以表達意見，卻不自覺帶來恐懼跟不安的時候，有些不應該被跨過的底線就被忽視了。」批評這樣的玩笑話不應該隨便說，也引述蔡依林的致詞說：「葉永鋕提醒了我在任何情況，我都可能成為某種少數，所以我更要用同理心去愛任何我身邊的人」，而陳珊妮臉書稍早已刪除發文。

臉書「時尚編輯的真心話」也轉發了截圖，表示：「如果有一件事是重要的，那就是，千萬不要當一個喪失獨立思考能力的腦粉。」網友說：「我愛蔡依林但真的要用腦思考啊！」、「我都看到珊妮公主的白眼跟表情了」、「真不知道怪美的都聽到哪裡去了」、「欣賞陳珊妮」。

(中時電子報)