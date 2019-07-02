美中貿易戰剛休兵沒幾天，美國政府1日轉向歐盟施壓，繼續針對飛機補貼爭議開打，揚言要對歐盟價值40億美元（約新台幣1240億元）的商品加徵額外關稅。

路透社和法新社報導，針對美歐之間的空巴與波音補貼徵意，美國貿易代表署4月曾提出價值210億美元的商品課稅清單，1日再針對可能加徵額外關稅的商品發布一份補充清單，其中包括新的清單包含帕瑪森乾酪、蘇格蘭與愛爾蘭威士忌、香腸、火腿、義大利麵、橄欖和波芙隆（provolone）等多種其他起司。

美國貿易代表署發表聲明表示，美國貿易代表署發布針對可能加徵額外關稅的商品發布補充清單，針對初步名單加上89個分稅項目，以展開公眾評論期。聲明指出，可能加徵額外關稅是因為「歐盟補貼大型民用飛機」。

美國與歐盟為波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）的補貼爭議在世界貿易組織纏鬥近15年，相互威脅要對飛機、拖拉機和食品課徵數以十億美元計的關稅。

歐盟4月也針對價值120億美元的美國商品提出報復性關稅的初步清單，大多聚焦在支持川普並以農業為主地區所生產的農產品，涵蓋範圍極廣的目標清單還包含番茄醬、堅果、電玩遊戲機和自行車踏板等項目。

波音資深官員與美國航太貿易團體上月曾呼籲美國政府，要針對歐盟非法補貼的報復性關稅要仔細審查，以避免傷害到美國製造商。

(中時電子報)