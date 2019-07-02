酒駕罰則不斷提高，立院也修法通過處罰新制7月起上路，但是民眾似乎不以為意，警政署從1日起連3天嚴格取締酒駕，全國一天之內竟然就攔查到357名酒駕民眾，看來民眾似乎鐵了心要挑戰政府執行公權力的決心。

警政署統計，全台酒駕新制首日取締違規者共計357人。其中超過酒精濃度0.15毫克規定的分別為汽車駕駛32人、機車騎士69人，共計101人。酒測值超過0.25毫克達公共危險罪者，分別為汽車駕駛62人、機車騎士136人，共計198人。

特殊的是新法通過後實施的「連坐法」制，酒測值超過0.25毫克而處罰同車乘客有25人，這些遭連坐處罰的乘客，都被依道路交通管理處罰條例處罰鍰新台幣600元以上至3000元以下。

根據警方統計，有2名汽車駕駛、1名機車騎士攔檢不停，同樣依道路交通管理處罰條例規定舉發，罰金高達18萬元。

警政署也再次呼籲，騎乘機慢車酒駕者罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元，請民眾勿存僥倖心理。

(中時電子報)