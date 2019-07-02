郭台銘日前拋出「中華民國破產」議題惹議，成為各界砲轟的標的，連蔡英文總統也跳出來回應：「中華民國不會破產」，為免口水戰愈打愈激烈，郭台銘二日上午發出新聞稿，引述六月二九日第二場國政願景發表會的原文佐證，強調說的是，「7年之後，勞保的庫存現金就會用光光，等於就是破產了。」請外界不要斷章取義。

中華民國破產說在政治圈持續發燒，挑起此話題的總統初選參選人郭台銘二日原因重現，強調6月29日第二場國政願景發表會，陳述的全文是「中華民國已經面臨到嚴重的財政危機。所有的政策施行都需要預算，如果我們把中華民國比喻成一家公司，這家公司已經債台高築，債務有多高呢？把看得到的和潛藏的負債加起來，一共是24兆！其中光是勞保的未來負債，就達到10兆！根據政府發布的精算報告，7年之後，『勞保』的庫存現金就會用光光，等於就是『破產』了」。

郭台銘強調，以上是6月29日第二場國政願景發表會，說過的全文，意思說的是7年之後，勞保的庫存現金就會用光光，等於就是破產了。郭呼籲其他參選人不要斷章取義，還請大家多花心思幫國家想辦法解決年金問題，不要扭曲別人的話，胡亂發動口水仗。

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