郭台銘今日舉辦「相信郭台銘，從郭董到果凍 」新書發表會，國民黨總統初選參選人郭台銘爆料原本是想寫本名叫「悟」的書，郭台銘強 ，他很喜歡「悟」這個字，因為悟字拆開來，剛好就是「吾心」二個字。

郭台銘強調，我每天早上起來到晚上睡前都會做一件事，就是會問自己，今天先要做什麼，該做什麼準備，晚上睡前再累，也會撥出十至二十分鐘想想今天做了什麼錯事，或是得罪了什麼朋友？是不是該改掉自己的臭脾氣。

對自己的臭脾氣也莫可奈何的郭台銘打趣說，我心和嘴的距離很近，中間沒有經過大腦，常常控制不住自己嘴，這是因為我不是政治人，不會說政治語言，如果各位要選的是政治人，那我就沒機會，但我想，台灣要起來，需要的不是政治人。

郭台銘強調，其實很早以前就有人叫他出來選，但當時自認自己的性格不適合，說話很直，又不會表演，而且很多說過的話都被斷章取義，根本不適合出來選，這次之所以會出來，「是因為累積了很多事」，其中最大的觸發點是前總統陳水扁將蔣經國既有辦公室的對聯拿了下來，這件事新聞還有報導，我對那副對聯很有感，上面寫著「計利當計天下利，求名應求萬世名」前台北市長郝龍斌知道我很喜歡這副對聯，在申辦世博會時因缺經費，特別命人送了這副對聯給我，當下郭台銘就決定慷慨解囊，以BOT方式捐助，至今這副對聯還掛在鴻海總裁辦公室裡，「我一抬頭就會看到。」

(工商 )