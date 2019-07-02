8名遭中國大陸通緝的台籍電信詐欺嫌犯，去年初在捷克首都布拉格被捕。捷克高等法院日前裁決，將他們全部遣送到大陸，這也是捷克第一次將嫌犯遣送到大陸。對此，外交部已向歐盟表達保護在歐盟境內遭關押或繫獄國人人權的立場，台灣駐捷克代表處也已表示抗議。

外交部指出，8名我國籍涉及跨國電信詐騙人士，是因中國向國際刑警組織申請發布紅色通報而遭逮捕。我駐處於獲悉本案後，即派員前往探視，瞭解在押國人情況、確認我國籍人別，並提供律師名單等相關協助，以維護國人應有權益。

外交部表示，本案經布拉格市法院去年8月判決同意引渡中國，經國人上訴至布拉格高等法院，該院陸續於今年6月中旬裁決維持布拉格市法院對8名國人的判決。涉案國人已委請律師向捷克相關機關提出後續救濟，全案目前尚在程序進行中。外交部及駐處將持續關注及掌握本案進展。

外交部強調，關於我國人在歐洲地區相關國家因案遭中國透過國際刑警組織發布紅色通報而遭當地國逮捕及引渡中國，導致侵害人權疑慮事，外交部已向歐盟表達保護在歐盟境內遭關押或繫獄國人人權的立場。

(中時 )