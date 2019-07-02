85度C「紅寶石巧克力蛋糕」的內餡是紅寶石巧克力、白巧克力與牛奶巧克力慕斯，搭配草莓碎粒，夾上濃郁的巧克力戚風蛋糕體。（圖／85度C）.

美到目眩神迷！美到不合科學！美到沒有天理！這是世人對紅寶石巧克力（Ruby Chocolate)的讚美形容，如今這種用粉紅色可可豆製作、被稱為「世界上第四種巧克力」的夢幻巧克力已被正式引進台灣，並被85度C連鎖烘焙咖啡用來製作「紅寶石巧克力蛋糕」，預計預計7／18號正式上市，6吋紅寶石巧克力蛋糕特價560元，並自即日起開放預購，每家門市限量10顆，預計將為巧克力蛋糕市場掀起一陣粉紅旋風。

85度C推出的「紅寶石巧克力蛋糕」，特別使用紅寶石巧克力調和杏仁粒製成金沙淋面，除了每一口都有莓果香氣的酥脆感，更營造出璀璨繽紛的視覺，上頭再擺飾切工精細的大顆紅寶石，顯得相當貴氣。

「紅寶石巧克力蛋糕」的內餡是紅寶石巧克力、白巧克力與牛奶巧克力慕斯，搭配草莓碎粒，夾上濃郁的巧克力戚風蛋糕體，綿密紮實多層次的柔和口感，讓巧克力控一次滿足四種巧克力的美味。

純天然的「紅寶石巧克力」，是繼黑巧克力、白巧克力，以及牛奶巧克力後，巧克力界的「最新物種」，所以又被稱為「世界第四種巧克力」。

「紅寶石巧克力」由純天然的紅寶石可可豆萃取提煉而成，無添加色素就自帶誘人的粉紅色澤，口感柔順綿密，還具有天然莓果的酸甜口感。因為沒有添加物就有超迷人夢幻外觀，所以有人以「美得不科學」形容。

總部設在瑞士的百樂嘉利寶研發部門13年前，就已注意到了產於非洲的象牙海岸，南美洲的厄瓜多及巴西特別的紅寶石可可豆。但因為這種可可豆做出來的巧克力口味比較酸，且非市場巧克力「非黑即白」的顏色差別太大，所以就被「冷凍」，不見天日。

這幾年，人們開始重視健康，傳統可可豆產量過剩，市場價格大幅下滑，可可豆農將腦筋想到紅寶石可可豆，改種這種像紅寶石一樣的可可豆以增加收入，於是紅寶石巧克力才有機會「重見天日」。

粉紅色巧克力問世後，曾曾被奧斯卡晚宴為指定商品而大大露臉，在日本及韓國首度上市時亦曾造成市場轟動，而台灣巧克力控一直在等待這種萌系巧克力入台，如今85度C以之作蛋糕，為連鎖咖啡第一家。

(工商 )