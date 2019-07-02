第二屆海峽兩岸青年發展論壇，將於7月6日於杭州揭幕，前國民黨主席洪秀柱將率團前往，並在論壇中會見大陸國務院臺灣事務辦公室劉結一主任、浙江省委書記車俊等人，論壇主題『攜手共創新時代』，旨在探討面對大陸市場的急遽轉變，兩岸青年如何共迎商機，共創雙贏。

洪秀柱表示，民進黨上任後，兩岸官方交流中斷，又打壓民間正常友善的交流，禁止國人參加行之有年的海峽論壇，對兩岸關係斲傷甚劇。但不論如何，青年是中華民族未來的希望，兩岸青年應該攜手合作，共創美好未來，活動的功能是搭橋，藉由論壇這個橋樑，串起彼此的友誼，激盪彼此的創意思維，她樂見青年朋友們的踴躍參與，也期許兩岸青年透過論壇，展現出活力、創意、熱情、行動力，讓世界看到中華民族新生代的能量，讓新生代青年以身為中華兒女而感到榮耀與驕傲。

洪秀柱率領的論壇代表團預計7月5日啟程出發，進行為期6天5夜的參訪，活動重頭戲將於7月6日登場，包括主論壇，創享與創意分論壇，邀請多位兩岸各領域專業人士一同分享創業創新心法，精彩可期，晚上則是輕鬆熱鬧的浙江嘉年華晚會，晚會主持人特地邀請大中華地區知名節目–中國好聲音主持人華少、伊一擔任，加上精心籌備豐富而多元的表演節目，必能為精彩而緊湊的論壇日活動，畫下一個完美的句點。

此次論壇活動期間，洪秀柱與代表團成員還會前往浙江省境內不同城市參訪，了解杭州的文化及人文風情，探訪電商巨擘阿里巴巴，實地了解新創之都溫州的魅力，在義烏感受全世界最大小型禮贈品市場的威力，並與在地業者進行電子商務實務交流。

(中時 )