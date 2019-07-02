國民黨總統參選人將於明日舉辦最後一場國政願景電視發表會，環保、反核團體今（2）日表示，在能源政策方面，到底是要綠能還是核能？希望這5位參選人都能清楚表態，對全國觀眾說清楚。

台灣環保聯盟創會會長施信民質疑，以朱立倫而言，過去擔任新北市長期間曾堅決反對核四運轉，但2月26日卻改口若當選總統要重啟核四，有信心處理核廢，簡直是「為了選總統而換腦袋」。

施信民又說，周錫瑋在擔任台北縣長時，曾針對台電違反核四環評承諾，未如期完成核廢料最終處置場而開出罰單，現在卻轉而支持核四重啟，態度前後也不一致。

台灣北社秘書長潘威佑則質疑郭台銘，以前曾說核四停工是產業轉型的契機，現在為了角逐大位，卻改口說台灣把最新的核四設備停掉，讓較老舊的核二、核三廠繼續運作，邏輯不通；郭的態度同樣前後有異。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅則說，核四已封存多年，原本的供應商奇異公司的團隊早已解散，零件停產，這些問題很難解決，還需要編列上百億預算支出，加上安全問題，根本是困難重重。

台灣環保聯盟會長劉志堅說，每到選舉熱季，能源政策都是重要議題，希望國民黨參選人說明未來的節能減碳規劃，以及再生能源發展的目標。世界趨勢是廢核與減煤並進，並非朱立倫說的「反煤優先反核」；至於擁核人士提倡的「以核養綠」，其中燃煤發電的比例卻高達4成。

此外，綠色消費者基金會的方儉最擔心高階核廢料的處置，他指出，核一至核三的用過核燃料棒最終可能多達2萬束，如果再重啟核四，無異雪上加霜。

最後與會人士高喊：「廢核再生，綠能減煤。」要求國民黨參選人清楚表明立場，無論最後是誰出線，都可供選民投票時參考。

(中時 )