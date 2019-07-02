為了守護水岸安全，新竹市消防局2日特別辦理防溺救生演練，希望藉由近岸海洋救生、救護演練，防範溺水事故發生。（陳育賢攝）

新竹市香山溼地賞蟹步道自去年開放參觀，已成超夯景點，為了守護水岸安全，新竹市消防局2日特別與市府產發處、海巡署第8岸巡隊共同辦理防溺救生演練，希望藉由近岸海洋救生、救護演練，防範溺水事故發生。

消防局長李世恭表示，暑期是民眾戲水旺季，消防局配合青春專案都會加強執行各項防溺措施，針對竹巿重點水域或海域加強巡邏勤務宣導民眾安全觀念，制止或勸離不安全水域活動，防範溺水事故發生。

今天的演練特別針對國人近年來常發生的急性心肌梗塞疾病，規畫使用最新12導程心電圖機、自動心肺復甦機、AED等救護器材進行綜合情境演練，守護民眾生命安全。

消防局表示，消防局在7、8兩月每周例假日下午4時至7時，在看海公園旁沙灘、風情海岸與賞蟹步道沙灘，都會實施夏日救生站駐點防溺救生警戒勤務，並對於新興景點易發生危險情況進行模擬情境演練，守護民眾遊憩時的安全。

產發處長吳甲天指出，香山溼地自2018年賞蟹步道開放，許多觀光民眾前來觀蟹生態，對生態環境教育有非常大的意義，去年在開放前已請消防局協助對賞蟹步道周遭環境災害潛勢規畫多種演練項目，以提升民眾賞蟹安全，今年再次邀請消防局依過去實際救援經驗，加入產發處的員工及環境解說志工進行演練編排，一同為前來賞蟹民眾的安全做最完善整備。

消防局表示，此次針對賞蟹步道可能發生的情況進行7種情境模擬演練，包括遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中，戲水後有肢體無力及氣喘情形、未注意潮汐變化受困海中、步道嬉戲奔跑時不慎跌傷，以及散步時發生急性心肌梗塞情形等，利用駕駛沙灘車攜帶掛梯至現場架設救生，使用水上摩托車、救生圈、魚雷浮標、救生杆與拋繩槍拋送救生衣及運送浮水繩拉回受困民眾等方式進行搶救。

(中時 )