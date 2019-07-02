法務部長蔡清祥2日與貝里斯檢察總長兼法務部長裴瑞斐（Michael Peyriffite）在總統蔡英文、貝國總督楊可為及雙方外交人員的見證下，正式簽署第一份與邦交國所簽訂的廉政合作協定，未來在協定的架構下，台灣與貝里斯將在「交流互訪」、「專業技能」、「執法情資分享」等領域發展實質廉政合作關係，奠定廉政合作領域良好基礎，打擊跨國犯罪。

2018年底廉政署研擬廉政合作協定草案，經由法務部與外交部的共同努力，2019年2月台灣友邦貝里斯表達合作意願，於台灣與貝里斯建交30週年及廉政署成立8週年之際，簽署這項協定。

由於台灣的聯合國反貪腐公約首次國家報告於2018年3月底公布，並於8月份經國際反貪腐專家審查結果，提出「台灣的反貪腐改革」結論性意見報告，作為政府擬定廉政政策、法制規範及相關工作的重要參據。在台貝簽署廉政合作協定後，未來可與台灣交流反貪腐工作及聯合國評估作業的相關經驗，以使台灣反貪腐法制得與國際接軌，落實聯合國反貪腐公約「強化國際合作」的要求。

(中時 )