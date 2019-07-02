最近一連好幾天都是又悶又熱的天氣，氣象局也預報未來一週沒下雨時都是33、34度的悶熱高溫。星巴克在官網公布7月5日將推出「星冰樂買一送一」，下午2點到晚上7點，總共5小時。此外7/3、7/10、7/17、7/24、7/31這五天只要穿有黑衣，可享大杯冷萃115元、大杯氮氣冷萃145元優惠價；7/8至7/21還有星巴克數位活動網站，抽獎能獲得驚喜。

星巴克於7月5日14:00至19:00，購買兩杯相同容量、口味的星冰樂，第二杯由星巴克招待。每人每次至多買一送一，限當場一次領取，機場門市、高鐵站內門市等沒有優惠。

此外，7月3日、10日、17日、24日、31日這五天，穿著或配戴含黑色元素之衣著配件，享大杯冷萃115元(原價145元)、大杯氮氣冷萃145元(原價170元)，同時買指定咖啡豆、咖啡設備商品有85折優惠。

最後，星巴克還有沁涼夏日活動，7月8日至21日到星巴克數位活動網站可以抽獎，有機會抽到買一送一。

圖為星巴克數位活動。(翻攝自 星巴克官網)

圖為星冰樂Happy Hour。(翻攝自 星巴克官網)

圖為夏日黑色派對。(翻攝自 星巴克官網)

(中時電子報)