台中市府新聞局長吳皇昇表示，市府希望中央能夠確實支持2020台灣燈會，這也是交通部觀光局的活動，期盼中央地方是一個夥伴關係，最後核定內容能符合台中市民及台灣人民樂見的結果。（盧金足攝）

補助台灣燈會一國兩制？台中市長盧秀燕2日表示，出席院會幾乎全勤，也獲行政院長蘇貞昌嘉獎，卻憂心補助口惠而實不至，台中市年繳1400多億元的稅，補助卻只6、700億，爭取經費理直氣壯，2020台灣燈會將在台中舉辦，屏東縣府曾公開表示，2019台灣燈會中央補助3億元，縣府自籌1億元，另募款1億元，台中向中央要1億，希望能順利審核通過。補助是否一國兩制？新聞局長吳皇昇說，應該不會有一國兩制情況，但交通部傾向依基本額度補助3000萬元經費，盼中央也支持台中市。

盧秀燕今日在市政會議後受訪時進一步指出，台灣燈會經費，看到屏東縣政府的發言人在記者會公開說明，他們籌辦台灣燈會5億元經費，中央給他們3億元，縣府自籌1億，另外去募款1億，這些是公開資訊，官方所提供資料。

「希望台中市舉辦2020台灣燈會獲補助的差距不要太大」，盧秀燕表示，去年辦台灣燈會的縣市跟今年辦台灣燈會的縣市，同樣都提出近5億預算規模，台中市沒有跟中央要3億，台中市只向中央要1億，希望能順利審核通過。

盧秀燕說，中央6月28日審核台灣燈會補助經費，可是目前還獲答覆，她以屏東縣政府公開的記者會，屏東縣獲3億元補助，這是全國大家都可以搜尋到的資料，台中市希望沒有要3億，但是至少給台中市1億，城市的待遇差別不要太大。

盧秀燕呼籲中央落實中央地方「友善夥伴關係」，盼別讓城市之間出現「待遇差別」，就任半年以來，除於市議會定期會期間或主持萬安演習，每一次她幾乎都親自出席院會，六都首長出席率最高，因為她深信蘇院長所說的中央地方是「友善夥伴關係」，也獲得蘇揆多次嘉獎，但卻怕「口惠而實不至」，新市府團隊為市民需要所請求的經費，很多都還沒下來。

總預算約4.5億元的2020台灣燈會，正邁入籌備階段，但交通部尚未拍板定案補助款，多項籌備事項尚無法啟動；新聞局長吳皇昇表示，台灣燈會最大宗經費補助來源屬於交通部觀光局，但目前跟交通部觀光局接觸結果，交通部傾向按照基本額度補助3000萬元經費，但以屏東縣政府對外發言的官方資訊來看，屏東縣的台灣燈會有得到中央總共3億元的補助。

外界質疑屏東獲補助3億，台中卻可能僅有3000萬補助，是否為一國兩制？吳皇昇說，市府希望中央能夠確實支持台灣燈會，畢竟這也是交通部觀光局的活動，期盼中央地方是一個夥伴關係，最後核定內容能符合台中市民及台灣人民樂見的結果。

(中時 )