盧秀燕肯定大坑國小辦學創意與成果，允諾將持續推廣文心蘭等花卉產業，協助農民行銷國際。（陳世宗攝）

大坑國小結合在地產業特色發展文心蘭課程，在校園中使用友善農法栽種文心蘭，體會一點一滴付出的心力；師生家長2日拜訪台中市政府，並將文心蘭送給市長盧秀燕，分享親手澆灌心情點滴；盧秀燕肯定學校辦學創意與成果，將持續推廣文心蘭等花卉產業，協助農民行銷國際。

大坑國小校長趙秋英說，學校經營文心蘭課程已有8年，藉由特色課程將文心蘭推廣國際，並陸續到日本、泰國等地區，讓世界看見台中、看見大坑國小。2日特帶領學生拜訪市府，向盧市長說明發展文心蘭課程的故事與規畫及參與淨山活動心得。

盧秀燕指出，大坑國小雖學校規模不大，但藉由文心蘭產業發展成特色學校，師生不僅會栽種文心蘭，更手工製作胸章、布娃娃等文心蘭周邊產品；並透過義賣協助偏鄉學校，從小培養愛心，這是最了不起的精神要給他們最高肯定。

盧秀燕說，台中文心蘭產業相當具有特色，也是台灣主要產銷縣市之一，近年外銷成績都相當不錯，但好還要更好，市府會持續加強推廣，透過補助政策協助農民行銷維持基本生計，藉由推廣活動，讓大家更加認識文心蘭，盼創造更大的經濟價值。

教育局長楊振昇表示，位於頭嵙山半山腰的大坑國小，少了城市喧鬧、多了泥土味道，學校發展文心蘭特色課程帶領學生走出教室，文心蘭花苗是由泰國引進種植，師生尋訪文心蘭生長之路時發現泰北有許多孩子沒書可讀，全校募書、文具及自製繪本送給泰北偏鄉小學，希望異鄉朋友共享學習的喜悅。

(中時 )