全國高級中等學校教育產業工會解析今年指考國文科指出，題目兼顧生活化與素養導向，相較於去年更易讀易懂，與教材結合度高，鑑別度佳，難度適中。今年國文科題目重整合，跨域理解是關鍵。

全中教表示，42題選擇試題，閱讀理解一枝獨秀，占了8成，題組24題，考驗考生閱讀統整能力。此外，考題跨越醫學、藝術、生物、科普、社會、生命教育等領域。值得注意的是，當代白話文學作家作品大量入題，回歸國文學科本位，設計新穎，增加閱讀的深廣度。

全中教表示，整體而言，今年國文科鑑別度較高，著重「跨領域」及「整合運用能力」，文本內容的困難度也提升，充分考驗考生的閱讀能力及耐力。因此維持大量閱讀習慣、訓練分析歸納的能力，才足以應付未來新式跨域多元的命題方向。

全國教師會則說，今年國文科試題難易度適中，題幹較以往簡短，敘述簡潔明確。今年跨領域試題素材偏向科普及社會領域，去年的音樂藝術題材則未見。諸子選材增多，為近年少見。

(中時 )