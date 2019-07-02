108學年度大學指定科目考試第2天第2科考國文科，台北市高中國文教師群解析考題，認為今年試題設計新穎用心，且具有深度，選項也具有誘答性，不少題目來自於女性散文作家作品，其中包含張愛玲、簡媜與鍾文音等人，選題文學性強，也不脫生活化的特色。

中山女高國文教師李明慈表示，今年文言文與白話文配分比例約為44：56，考題文學性傾向較強，知性化傾向降低，取材貼近生活，新詩、小說相關題組明顯增加。

在散文方面，李明慈提到，以女性散文家作品考白話文排序，分別是第4題琦君〈不薄今人愛古人──我讀新詩〉，以及第3題張愛玲〈私語〉、簡媜〈母者〉、鍾文音〈我的天可汗〉文選擇考文詞填空，第17到19題文意理解則取材自周芬伶的〈說瓷〉。

新詩方面，李明慈說，第13、14題新詩題組，則以路寒袖〈臺灣的春天──歌詠山櫻花〉、鍾玲〈高山薔薇〉考閱讀比較，第39題以鄭愁予詩作〈三年〉考反襯手法。而小說方面，第20至22題，水滸傳三十九回系列，考文意理解，甚至涵括應用文對聯。第23到24題取材自張惠菁的〈封神〉，亦屬古典小說範疇。

李明慈指出，而在25到26題取材自蔡英俊的〈語言與意義〉，也是探究針對中國古典詩學傳統，屬於藝術文學範疇。第15到16題取材自甫過世的台大中文系教授柯慶明〈中國文學之美的價值性〉，聚焦於〈鴻門宴〉，談《史記》的人物性格之美。

建國中學國文教師周杏芬則說，今年指考國文出題貼近生活，像是第6題的旅行文學《德國旅行家》、第7題的犯罪小說《血腥謀殺》、第8題則取自科普作品《昆蟲誌──人類學家觀看昆蟲的二十六種方式》以及第9題的雜文《重披白袍》，都是不錯的文選。

中正高中國文教師張青松認為，今年指考國文出題呈現跨領域、跨學科特色，第8題關於蜜蜂的兩種舞步分析；第27至29題成語動物學烏鴉生態； 第6題德國旅行家；第41至42題社會學是什麼；同時考題也呈現生活情境化，像是第17到19題取材周芬伶的〈說瓷〉，文中討論的是關於瓷器的歷史沿革，與喝茶所引發的美感。

張青松也提到，考題另一個特色在於學術探究情境，像是第15至16題以柯慶明的中國文學之美價值性，深化理解經典古文鴻門宴，及史記以「人物」為中心的撰寫體例。

(旺報 )