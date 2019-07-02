香港反送中衝突升溫，蔡英文總統今天表示，希望香港政府拿出誠意，社會的衝突才可以解決。對台北市長柯文哲將與國台辦主任劉結一會面，她說，城市交流樂觀其成，但希望不要有政治前提，也希望在進行這類交流時，可以守護我們的主權和國家尊嚴。

蔡英文今天接受媒體聯訪，針對香港「反送中」、和城市交流等議題作出回應。

針對香港「反送中」民眾佔領立法會，遭到香港警方強制驅離，蔡英文表示，近來香港一連串的群眾活動，在在顯示出香港人民追求自由民主的心願。希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求，只有誠意的面對、誠實的面對，社會的衝突才可以解決。台灣也非常注意及關切香港民主自由的發展。

報載中方向美國抗議同意我出訪過境，是否會對此行造成影響？蔡英文指出，中華民國（台灣）總統過境美國，這是長久以來的慣例，此次出訪過境也不例外，將遵從安全、尊嚴、便利、舒適等原則來進行。

媒體詢問此次出訪中方會否趁機挖我們邦交國？她說出，我們外交團隊是24小時守護外交關係，不論有沒有出訪，他們隨時處於非常警戒的狀態，也盡我們最大的能力來守護現有的外交關係，維持我們跟邦交國最好、最友善的關係。

至於台北市長柯文哲將與國台辦主任劉結一會面，蔡英文表示，城市交流的事情，我們是採取樂觀其成的態度，但希望在進行交流時，不要有政治前提。

她也強調，任何政治人物尤其是民選首長，在進行兩岸交流時，都要有共同的信念跟原則，就是我們對內可能是競爭的，但對外是要一致的。她希望在進行這類交流時，可以守護我們的主權，守護國家尊嚴。

(工商 )