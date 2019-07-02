台北市議員李明賢(中)。(圖/取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」)

位於台北市內湖區的碧湖公園，是當地知名景點與重要民眾休憩場所。卻因湖水優養化與污染，讓碧湖不僅飄散惡臭，湖系生態也受到衝擊，甚至隨處可見青蛙浮屍漂蕩。北市議員李明賢一週數度邀集水利處協商，不僅規劃出3招搶救碧湖之道，更讓北市府不得不正視、鬆口願編列預算。

李明賢臉書發《碧湖清淤泥 阿賢說到做到》一文，表示自己6月4日一早前往碧湖勘察，本該澄澈的湖水竟色澤濃綠、滿布髒汙，甚至驚見青蛙浮屍隨水漂；而去年約7、8月，也曾有烏龜死亡，民眾紛紛反映湖水惡臭難當，顯見碧湖問題嚴重性。

對此，李明賢本週再度邀集水利處協商，了解清淤進度，也進一步規劃出3大計畫：

1、水利處利用雨季，分別在5/20、6/10、6/13共計3次打開閘門放水，用活水換死水，等於讓湖水有基本的活水循環替換；這個動作將會持續進行。

2、碧湖集水區靠近貿七社區等，水利處已經重新清理出一條水源渠道，最後透過暗管流入碧湖。此一發現，也確立碧湖有活水注入，水源渠道必須維持暢通。

3、碧湖清淤泥工程，初步敲定雨季結束後，安排在11月開始。施工點在兩大區塊，工程車將沿著步道進場施工，也要求工程單位務必降低對運動民眾影響與干擾。

針對碧湖問題，李明賢自5月中旬起，連續3次會勘並3度邀集各單位召開協調會，積極態度讓市府也不得不重視此事，總算鬆口編列預算清淤。市民紛紛留言大讚：「感謝議員，說到做到」、「感動人心」、「票投你我驕傲」、「說到做到的認真議員！」也有人打趣表示：「可以清柯P這個淤泥嗎？」

(中時電子報)