釀酒人2日重登國聯中區王座，多虧了猛將葉利奇(Christian Yelich)本季第30轟出爐(兩分炮)，才以8-6險勝紅人。明星賽前就30轟，葉利奇追平了「小王子」菲爾德(Prince Fielder)締造的隊史紀錄。那球是高得離譜的外角球，葉利奇照打不誤，而且是反方向全壘打，總教練也看傻了。

9局上釀酒人只領先1分，紅人投手史帝芬森(Robert Stephenson)先搶到兩顆好球，第3顆他用時速96英里的外角高球誘騙葉利奇出棒。葉利奇真的揮棒了，不但沒三振，還成了兩分炮。總教練康索說：「這球的高度都到他眼睛了，通常打出去就是見高不見遠，可見他轟的多用力。」

葉利奇也說這是好運，「那球確實不該出棒，但棒球就是這樣，有時候你搞砸了還可以全壘打。」紅人9局下打回1分，若非葉利奇亂轟一通就追平了，他這場也敲出生涯第1000安。明星賽前30轟是很罕見的，最高紀錄是邦茲(Barry Bonds)的39轟，最近一次是2017年洋基賈吉(Aaron Judge)，也是30轟。

釀酒人本來跟小熊戰績平手，小熊同日被海盜以18-5痛打，釀酒人(46勝39敗)拉開1場勝差。

(中時電子報)