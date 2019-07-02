雲林縣水林鄉2場養雞場之前因附近居民抗議並提出行政訴願而停工，最近居民發現養雞場復工，2日聚眾前往抗議要求停工，強調養雞場在訴願判決未出爐前即復工，只會增加與地方的對立，由於業者並未出面，縣府表示將協助雙方溝通協調。

畜牧業者目前在水林鄉山腳村興建2場養雞場，雖是合法申請，由於未取得附近居民的同意書，且鄰近地區已有安養長照機構，遭檢舉後暫停施工，但居民近日發現養雞場又開始施工，2日發動抗爭行動。

數十名民眾以寺廟遊行名義聚集在養雞場預定地，高舉「無良政府靠攏財團，破壞尖山腳美麗家園」等白布條，由於事先未請集會遊行，警方依規定舉牌警告，所幸過程平和，抗議民眾在發表訴求後即解散離去。

尖山腳社區發展協會理事長吳英貴表示，畜牧場業者提出不符基地面積比例的飼養隻數，刻意規避設立廢水處理設施，未來所產生的汙染會有公共衛生疑慮，將對社區及安養長照機構造成實質公共利益傷害，因此堅決反對養雞場的設立。

抗議民眾指出，大家樂見企業投資地方，帶動地方經濟讓年輕人願意返鄉，但如果投資地方只有少數人獲利，且會產生汙染及破壞地方生態環境，大家一定堅決反對。

抗議民眾要求養雞場立即停工，同時提出3點建議，包括所有畜牧場回歸畜牧專區經營、雲林縣畜牧產業採取總量管制、政府協助提升畜牧產業科技化，希望相關單位出面協助解決問題，否則將抗爭到底。

(中時 )