受到低壓帶影響，中央氣象局今針對全台15縣市發布豪雨及大雨特報，屏東有局部豪雨，臺東有局部大雨，另外，因午後對流發展旺盛，臺中以北、南投、西半部山區則有局部大雨發生機率。

氣象局表示，由於低壓帶影響，屏東縣發布豪雨特報，台中以北、南投、台東、高雄、嘉義、台南、雲林14縣市則發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

(中時電子報)