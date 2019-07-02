對流旺盛！全台15縣市豪、大雨特報 14:012019/07/02 中時電子報 杜欣穎 、 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局針對15縣市發布豪大雨特報。（取自中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到低壓帶影響，中央氣象局今針對全台15縣市發布豪雨及大雨特報，屏東有局部豪雨，臺東有局部大雨，另外，因午後對流發展旺盛，臺中以北、南投、西半部山區則有局部大雨發生機率。 氣象局表示，由於低壓帶影響，屏東縣發布豪雨特報，台中以北、南投、台東、高雄、嘉義、台南、雲林14縣市則發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈來襲下到週末 (中時電子報) #大雨 #發布 #縣市 #豪雨 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 氣象局：今年侵台颱風估3至5個 11:352019/06/28 生活 免稅天堂經濟實質法規 最慢7月上路 16:332019/06/28 財經 熱爆了！週六高溫36度 慎防雷陣雨、溪水暴漲 21:212019/06/28 生活 今年3-5個颱風侵台 強度提升 04:102019/06/29 生活新聞 桃市耗時月餘 客語公文首發 04:102019/06/29 地方新聞 熱帶低壓接近 下周中南部防豪大雨 13:272019/06/29 生活 921震災20周年 氣象局辦特展提醒防災 15:082019/06/29 生活 午後對流旺盛 全台15縣市大雨特報 16:062019/06/30 生活 週一3地飆高溫36°C 準颱風路徑這樣跑 21:312019/06/30 生活 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈轟炸到週末 08:512019/07/02 生活 生活熱門新聞 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈轟炸到週末 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 長榮勞資交手1小時 因這原因卡卡 - 生活 - 中時 老翁下體癢到快往生 褲子一脫醫生傻了 - 生活 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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