從事貿易25年以上的老牌進出口貿易商潤寅實業，驚爆以虛假應收帳款向銀行貸款，詐貸金額高達66億元，包括台灣企銀、兆豐銀行等13家銀行「中招」，損失慘重，目前檢調已介入調查。

根據潤寅實業在人力銀行發布的簡介，該公司為進出口貿易商，主要營業產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料.....等等，從事貿易已有25年以上的歷史，客戶來自世界各地，並且與多家紡織上市上櫃公司：福懋、台化、中纖、遠紡、南亞有長期業務往來之合作。

6月中，潤寅實業驚爆大規模詐貸案，知情人士向《鏡週刊》透露，近來銀行業都在討論這件大案子，因為潤寅用虛假的應收帳款向多家銀行詐貸66億元，受害銀行多達13家，王道銀行最慘，借款多達14億元；8大公股行庫多數也中招，台企銀的呆帳多達12億元。

而《鏡週刊》走訪潤寅位於北市信義區總部，發現早已人去樓空，負責人楊文虎失聯、人間蒸發，目前檢調已介入調查。

(中時電子報)