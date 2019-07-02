高雄市長韓國瑜砲轟中央對防治登革熱「一國兩制」，蔡英文總統今天表示，會盡所有力量協助地方解除疫情，希望防疫過程中「礦泉水比口水要來得有意義」。對郭台銘提出「0-6歲國家養」，她強調，任何政府照顧人民是必要的，必需籌措財源、遵守財政紀律。

高雄市登革熱疫情引發中央與地方互嗆，韓國瑜砲轟中央對防治登革熱是「一國兩制」，對藍綠執政縣市搞差別待遇。

蔡英文今天接受媒體聯訪，強調過去這一段時間，從5月開始，我們已經投入了900人次的協助，同時行政院已經核定高雄所需要的經費5,000多萬元，昨天也已經撥付了第一批款項2,600多萬元。

此外，國軍尤其是化學兵也已赴現場協助，她說，昨天也看到韓市長帶著礦泉水去慰問國軍，她覺得這很好，希望在防疫及做種種疫病處理的過程中，礦泉水比口水要來得有意義。

針對前鴻海董事長郭台銘提出「0-6歲國家養」口號，蔡英文指出，上任以來，我們是謹守財政紀律的執政團隊，所以在舉債上面都比過去政府少，對於很多支出也都非常謹慎。

她說，去年政府決算賸餘還有將近1080億元，這是20年來第一次歲入、歲出平衡。足證我們是謹守財政紀律的政府，對於各項債務，我們都有完整償債計畫，且在一一進行中。

蔡英文強調，因為政府財政穩定、經濟發展，才有能力讓大家減稅，同時也開始進行各項社會福利措施。任何政府照顧人民是必要的，必需籌措財源、遵守財政紀律，讓國家財政狀況可以穩定，並在經濟發展、財政平衡跟照顧人民這三件事，都能夠齊頭並進。

(工商 )