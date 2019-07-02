107年度新北市工安獎「優良單位」特優獎，再次由建國工程營造團隊獲得，此次不僅是連續3年獲得此獎項，另安衛工程師林文益工程師獲頒個人敬業樂業獎。其中建國工程「賓陽悦容莊」亦因連3年得獎，將角逐勞動部主辦之全國工安優良單位五星獎，爭取更高榮耀。

「賓陽悅容莊」連續三年新北市工安獎「優良單位」特優獎

連續三年獲得「新北市工安獎」的金獎團隊-建國工程，在新北市市長侯友宜親自讚許下進行頒獎，更因為工安獎需要全體團隊長期努力，提升職業安全衛生水準、建立友善工作環境，才能保障施工的安全與價值。建國工程在創造衛武營建築奇蹟外，除公共工程屢見佳績，並同步堅持守護每個安居的夢想，一步一腳印成為新世代營建團隊。

同步追求品質與價值，不斷創新超越自我，在「賓陽悦容莊」個案上以「高墜落危險之電梯井採用即時監控系統」以及「運用臉部辨識系統及三叉機門禁設備管制人員進場」等特色榮獲獎項，與建國工程秉持的有良好的公共安全衛生才有良好的建案品質不謀而合。

「賓陽悅容莊」連續三年獲得工安獎的品質保證

【賓陽悦容莊】

新莊頭前重劃區 唯一休閒住宅

16項多功能設施 法式私人會館

貴賓專線：(02)2996-9168

https://www.chestlavie2019.com/

接待中心：新北市新莊區思源路368號

格局規劃：1房、2房、3房

投資興建：賓陽建設股份有限公司

工程營造：建國工程股份有限公司

(中時電子報)