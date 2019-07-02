台南市登革熱今天一口氣新增2起本土登革熱病例，繼凌晨確認中西區開山里73歲婦人染疫後，今天中午確認開山里第2例本土病例，與第2例距離約100公尺住處。登革熱防治中心陳怡主任表示，開山里出現第2例本土登革熱病例為71歲女性，無出國旅遊史，亦無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動於住家、東區崇善里工作地、中區城隍里東菜市場，7月4日、5日東菜市場將休市2天進行噴藥防制。

台南登革熱疫情短短幾天新增3例，也讓防疫人員高度戒備，登革熱防治中心預計明天完成開山里2例住家周圍環境及活動地戶內外化學防治作業，7月4日及7月5日東菜市市場將休市2天噴藥防制，並加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。

目前台南市登革熱本土病例數共3例，登革熱防治中心籲請中西區開山里民眾加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器及做好防蚊措施，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊活動史並加強通報。

(中時 )