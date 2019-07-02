大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜庶民兵法 帶一隻蚊子北上咬垮綠營蔡蘇菊？ 14:082019/07/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜庶民兵法 帶一隻蚊子北上咬垮綠營蔡蘇菊? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜不滿中央對登革熱防疫的態度，批評民進黨政府在台灣內部「一國兩制」。蘇貞昌昨籲韓用心守住高雄疫情，全國同胞一起守護國人健康，尤其行政首長，更要以身作則，守住地方與崗位，「不是到處趴趴走，話又亂講，無益國人健康與疫情守護」。他進一步表示，登革熱的重點是撲滅病媒蚊，盼韓國瑜不要一天到晚轉移焦點到錢。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #中央 #蘇貞昌 #登革熱 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門高粱韓國瑜酒上市 6千萬助公益 17:382019/06/30 生活 韓國瑜：大家眼神 期待不一樣的台灣 19:492019/06/30 政治 韓國瑜批：民進黨就在搞一國兩制 21:262019/06/30 政治 台灣政情 民進黨搞一國兩制－韓國瑜勢如破竹 爭取支持 04:102019/07/01 話題觀察 竹政治人物挺韓 呼籲下架民進黨 04:102019/07/01 話題觀察 台灣政情 忠心義民來相見－韓造勢竹夢踏實 搶攻客家票 04:102019/07/01 話題觀察 藍營大團結 30萬人現身挺 韓批小英 一國兩制 04:102019/07/01 政治要聞 再創奇蹟 韓藍營共主最強母雞 04:102019/07/01 政治要聞 「罷韓」側翼來了 王世堅幫韓國瑜出壞主意 18:402019/07/01 政治 真正風度哥！網讚：韓砲口始終對外 12:242019/07/02 政治 政治熱門新聞 為登革熱槓韓國瑜！蘇貞昌遭一語轟爆 - 政治 最狠毒招對韓無效 學者笑：民進黨快被刨根了 - 政治 青蛙活不下去！李明賢成功讓柯P低頭 - 政治 他憂韓國瑜成票房毒藥 網友冷回7字 - 政治 高嘉瑜選基隆市長？林右昌說話了 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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