韓國瑜不滿中央對登革熱防疫的態度，批評民進黨政府在台灣內部「一國兩制」。蘇貞昌昨籲韓用心守住高雄疫情，全國同胞一起守護國人健康，尤其行政首長，更要以身作則，守住地方與崗位，「不是到處趴趴走，話又亂講，無益國人健康與疫情守護」。他進一步表示，登革熱的重點是撲滅病媒蚊，盼韓國瑜不要一天到晚轉移焦點到錢。

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