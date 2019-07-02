老天鵝娛樂粉專進行票選活動，僅有29%網友認為可行，71%認為不可行。（擷取自老天鵝娛樂粉專）

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出0-6歲幼兒國家養的幼兒政策，引發各界對財源的論戰，行政院長蘇貞昌昨表示，若要照郭所開的支票，要上兆的經費，「會大大加稅，你願意嗎？」大酸郭台銘的政見支票不切實際。對此，老天鵝娛樂粉專進行票選活動，截至目前為止，僅有29%網友認為可行，71%認為不可行。

郭台銘上周六在國民黨總統初選國政願景政見會中，拋出0-6歲幼兒國家養的政見，還說周三最後一場政見會時，財源就會揭曉。至於財源從哪裡來，外界諸多疑問，引發藍綠論戰。對此，蘇揆昨被問及此事時，他說這有兩種可能，第一就是亂開芭樂票，說話不負責任，連朱立倫都抨擊他。第二就是大家看到蔡總統、蔡政府一直為國人減稅，今年5月納稅時，大家發覺減稅那麼多，都超有感，「如果要照郭董事長所開的支票，那要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？」

對此，老天鵝娛樂粉專舉行票選活動，並問及郭拋出「0-6歲國家養」政見，大家覺得可不可行？截至目前為止，已有三萬人參與票選，其中有高達2.1萬人表示不可行，僅八千多人認為可行，其認為不可行的比例逾七成。

網友則認為「問題還是錢要從哪裡來？」、「我很希望可行……實際上不可能！」、「國家養?還不是全民買單，用納稅人的錢在養」、「騙選票的政策」、「先告訴我財源在哪裡」。

(中時電子報)