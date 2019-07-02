在長榮航空勞資第2度協商前，長榮昨踢爆桃園空服員職業工會對索取罷工三寶會員（長榮空服員），要求填退會申請書及切結書，讓會員心生恐懼，但工會回應，不會阻撓，會尊重會員意願，但工會今突然表示，若會員取回三寶復飛，工會將依規定除名。網友說，「好恐怖喔」、「工會比資方還早示範什麼叫秋後算帳」。

桃園空服員職業工會於20日下午4時起啟動罷工迄今已第13天，期間有長榮空服員後悔，想拿回罷工三寶，回公司復飛，被工會刁難，工會則解釋說，罷工三寶統一放在保全公司，要拿回須2天時間，希望會員親自到現場填寫「退回三寶申請書」，等2個工作天後，再依照指示到約定處領取，工會並沒有阻撓會員拿回三寶。

但長榮航空昨在記者會主動爆料說，最近有空服員向桃園空服員職業工會索取罷工三寶時，工會另要求會員填退會申請書及切結書，讓會員心生恐懼，擔心填了退會申請書後，其曾參與的罷工行動，工會不再認帳、幫忙解決。工會仍回應表示，會尊重會員決定，不會阻撓。

不過，工會今突然表示，會員領回三寶後支援長榮公司航班，已明顯違反工會罷工守則第一條「暫停執行資方任何勤務（孕轉地者不在此限）」，因此由工會會員代表大會決議，將依規定予以除名。

對此，網友說，「好恐怖喔」、「工會比資方還早示範什麼叫秋後算帳」、「怎麼工會的槍都是往後打的」、「結果工會比資方還狠 直接砍人了？！」還有網友說，「嗆長榮威權，結果比長榮威權」。

(中時電子報)